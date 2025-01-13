Игровая программа «Крещенский вечерок» пройдет в Серебряных Прудах 18 января

18 января в Успенском Доме культуры пройдет игровая программа «Крещенский вечерок». Крещение — один из многочисленных зимних праздников, который не менее важен для христиан, чем Рождество, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серебряные Пруды.

С Крещением связано множество обычаев, примет и традиций: крещенское купание, крещенские гадания, а также традиция поздравлять друзей.

Ведущий расскажет детям о празднике Крещения или Богоявления, об обычаях, приметах и традициях, связанных с этим праздником. Участники мероприятия узнают много нового, например, что святой водой окропляют все комнаты, двор и хозяйственные постройки, чтобы защитить от нечистой силы. Каждый человек должен напиться святой воды, чтобы быть весь год здоровым, счастливым.

Ребята узнают способы гадания на будущее, а в некоторых из них примут участие. Они начнут с гадания «По воску». Растопленный воск будут капать в блюдо с водой и по застывшим причудливым фигурам дети будут судить о будущем.

Особенно интересным будет гадание «Пророчество по книге», где нужно назвать номер страницы, номер строки, открыть книгу и читать о том, что их ждет. Затем ребята поучаствуют в конкурсах, после которых получат сладкие призы. В заключении дети поделятся своими традициями, рассказами о том, как они проводят праздник дома в кругу семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.