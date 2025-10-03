Идет прием заявок на конкурс на получение гранта арт-резиденции в Коломне

1 октября стартовал новый конкурс на получение гранта международной арт-резиденции «Арт-коммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне. Для участия приглашаются художники и литераторы со всего мира. Победившие проекты будут реализованы в течение 2026–2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На конкурс принимаются проекты по двум направлениям:

Современное визуальное искусство.

Современная проза, поэзия и драматургия.

Тема резиденции 2026-2027: «Звонок на перемену». Как писал поэт Дмитрий Пирогов: «Вся история искусств состоит из нарушений». Норма, традиции и правила созданы для того, чтобы однажды быть нарушенными. Искусство меняется, будит жизнь, требует «звонков и перемен».

Условия конкурса:

К участию принимаются ранее не реализованные проекты в области современного искусства и литературы.

Приветствуются проекты, осмысляющие наследие и современность Коломны, вовлекающие местное сообщество, работающие в публичных пространствах города.

Итоговые проекты будут представлены в выставочном пространстве музея, а также включены в ежегодный каталог «Арткоммуналки».

Прием заявок осуществляется до 31 октября 2025 года включительно. Участие в конкурсе бесплатное.

Подать заявку на участие можно на сайте. Победители будут объявлены 21 ноября.

Участников ждет грант на реализацию проекта и пребывание в творческой мастерской сроком от 4 до 8 недель, кураторская поддержка на протяжении всего проекта: продюсирование и медиаподдержка, работа в уникальной среде — действующем музее.

«Арткоммуналка» была основана в 2011 году и стала первой грантовой арт-резиденцией в России. Она работает в составе музея, рассказывающего о советской Коломне периода хрущевской оттепели. Само пространство — реконструкция коммунальной квартиры, расположенной в центре старой Коломны, в доме, где в начале 1960-х в магазине «Огонек» работал грузчиком писатель Венедикт Ерофеев.

Организаторы: музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» и АНО «Коломенский посад».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.