Идеальная фигура: врач рассказала о технике похудения Водонаевой

Известный пластический хирург и косметолог Марият Мухина заявила, что экстремально похудевшая телеведущая Алена Водонаева в работе над телом всегда опирается на принцип «красота от здоровья», сообщает Общественная Служба Новостей .

«Она демонстрирует сейчас идеальную фигуру модели: впалые скулы и бьютизация лица. Алена Водонаева посещала нашу клинику, и она приверженица только не инвазивных, не хирургических процедур», — сказала врач.

По ее словам, Водонаева отказалась бы от удаления жевательных зубов или комков Биша для формирования углублений на щеках.

Врач предположила, что Водонаева использовала техники с нитями, позволившие переместить жировые отложения из области щек вверх, к скулам, сделав последние более заметными. В результате образовались впадины, а овал лица скорректировали с помощью липолитиков. Нижнюю челюсть могли обработать филлерами, чтобы подчеркнуть подбородочный угол.

