В Подольске прошел концерт ко Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности выступил вокальный ансамбль Подольской филармонии в парке имени Виктора Талалихина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Под руководством дирижёра Ярослава Филипсонова гостям представили такие произведения, как «Тонкая рябина», «Незнакомка», «Гляжу в озера синие» и другие. Открыли концерт песней «Конь» на музыку Игоря Матвиенко.

Для пришедших гостей перед сценой установили лавочки, чтобы слушатели могли с комфортом разместиться и насладиться музыкой.

Для удобства пришедших гостей перед сценой установили уютные лавочки, чтобы слушатели могли комфортно разместиться и полностью погрузиться в атмосферу музыкального вечера. Аромат цветов, прохладный вечерний ветер и прекрасные мелодии создали уникальную обстановку, наполненную нежностью и теплом, которое останется в сердцах всех присутствовавших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.