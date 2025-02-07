Худрук «Санктъ-Петербургъ Оперы» Александров рассказал о жизни театра

Он отметил театральный бум в Петербурге благодаря поддержке губернатора Александра Беглова и президента РФ Владимира Путина. Театр также включен в программу реконструкции и к 2027 году планирует переехать в здание на Большой Морской, где будут ставиться масштабные спектакли. На базе отремонтированной пристройки планируется создать театральную школу для певцов, дирижеров и режиссеров.

Александров подчеркнул, что театр откликается на актуальные события. «Санктъ-Петербургъ Опера» первой поставила оперу «Крым» после присоединения полуострова к России, «Молодую гвардию» — в связи с событиями в Донбассе и первой из российских театров выступила в Нью-Йорке после теракта 11 сентября.

Александров также рассказал о гастролях театра в Польше и Сербии, где он говорил о братстве с сербским народом и услышал слова поддержки из зала.

Он отметил особую связь с Театром музкомедии, так как его семья пережила блокаду Ленинграда. Он также поделился радостью от премии правительства РФ за мюзикл «Петр I» (16+), полученной театром за постановку, подчеркнув, что любит современные сочинения.

«Эта награда — не моя личная, а награда театра», — заключил руководитель.