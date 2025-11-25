Художница из Подольска стала лучшей на Всероссийском конкурсе «Зимние мотивы»

Семилетняя художница из подольской изостудии «Колорит» ДК «Октябрь» Арина Авакумова стала лучшей на Всероссийском конкурсе «Зимние мотивы» творческого объединения «Арт Колибри». За работу «Северное сияние» она получила диплом лауреата I степени в номинации «Зимние узоры». Итоги конкурса стали известны 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководителю кружка Евгении Фаткиной вручили диплом «За духовно эстетическое воспитание подрастающего поколения».

«Участие в конкурсах помогает увидеть свой прогресс и поверить в собственные силы. Для ребенка каждая награда является подтверждением, что его труд замечен и оценен по достоинству. Для нас, педагогов, такие победы — лучшая мотивация продолжать развивать таланты своих учеников», — сказала Фаткина.

В студии «Колорит» занимается более 250 детей. Записаться можно через единый информационный ресурс для посетителей домов культуры любого возраста.

Конкурс «Зимние мотивы» проводится с 1 ноября текущего года по 30 августа 2026 года. Оценивают поступившие работы дважды в месяц.

