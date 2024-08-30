Художники расскажут об особенностях паблик-арта в музее «Горки Ленинские»

31 августа, 7 и 14 сентября в рамках выставки «Быть здесь» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдут лекции всемирно известных художников. Авторы расскажут слушателям об особенностях паблик-арта — искусства в любых средствах массовой информации, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

31 августа лекцию проведет Роман Ермаков.

Роман Ермаков, входящий в топ-5 паблик-арт художников по версии AD Magazine Russia, представит свою лекцию на тему «Паблик-арт в России. Что нужно знать?!». Ермаков расскажет о развитии монументального искусства с момента его возникновения в 20-х годах XX века до сегодняшнего дня, об основных трендах и направлениях, а также о новых именах и произведениях, появляющихся на российской арт-сцене.

7 сентября пройдет лекция Дмитрия Гутова.

В 17:00 художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов, одна из центральных фигур современной российской арт-сцены, представит свою лекцию. Гутов, известный своими экспериментами в различных медиа, от живописи до цифрового искусства, расскажет о своих исследованиях и творческом пути. Этот мастер-класс станет уникальной возможностью для участников узнать больше о современной скульптуре, видео-арте и других формах актуального искусства.

14 сентября пройдет лекция Армена Апресяна.

В 12:00 Армен Апресян, кандидат философских наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова и руководитель программы «Управление в арт-бизнесе» ИОН РАНХиГС, расскажет о юбилее одного из самых легендарных событий в истории российского искусства — Бульдозерной выставки. Лекция будет основана на воспоминаниях непосредственных участников событий и позволит слушателям погрузиться в атмосферу того времени.

Каждая из лекций предложит свежий взгляд на паблик-арт и даст обширные знания о современных тенденциях и исторических этапах художников и скульпторов нашей страны.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.