сегодня в 20:05

Художники Подмосковья приняли участие в арт-фестивале в Мариуполе

В Мариуполе фестиваль современного искусства проходит при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Минстроя России. Реализацией уникального проекта занимается Ассоциация художников «Graffiti Russia/Граффити Россия». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В городе определены 20 многоквартирных домов, которые получают новый облик и уже становятся уникальными арт-объектами.

На арт-фестиваль «M’Art» приехали художники со всей страны, среди городов-участников: Москва, Московская область, Ростов, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Нижний Новгород, Казань и другие.

Фонд капитального ремонта Московской области и Ассоциация художников «Graffiti Russia/Граффити Россия» в прошлом году реализовали совместный проект по художественному оформлению стены Приморском парке Мариуполя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.