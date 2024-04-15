Художники Петербурга объяснили необходимость вернуть бесплатное посещение музеев

Члены Санкт-Петербургского союза художников (СПбСХ) настаивают на возвращении им права бесплатно посещать городские музеи. Соответствующую просьбу они направили в Минкультуры РФ, сообщает RuNews24 .

Авторы обращения в своем письме заявили, что участники творческих соединений не рассматривают присутствие на выставках в качестве отдыха или веселого времяпрепровождения. Первый замглавы СПбСХ Петр Конош также подчеркнул, что вход на экспозиции на безвозмездной основе — насущная необходимость для художников.

«Для нас музеи — воздух, без которого не выживет ни один творческий человек», — обратил внимание Конош.

Авторы обращения добавили, что знакомство со всемирно известными картинами позволит им перенять традиции у мастеров и воплотить в жизнь уникальные произведения, которые в дальнейшем также смогут украсить музеи.