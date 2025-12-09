Художники из Наро-Фоминска получили награды на конкурсе в Китае

Восемь юных художников из Наро-Фоминского округа стали призерами международного конкурса «Рисуя нашу дружбу для яркого будущего», который прошел в китайском городе Фошань, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в международном конкурсе приняли участие 82 работы молодых художников из Наро-Фоминского округа в возрасте от 6 до 17 лет. Восемь участников заняли призовые места, что стало показателем высокого уровня подготовки педагогов округа.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова вручила победителям международные сертификаты за вклад в развитие мирового изобразительного искусства. Она отметила, что несмотря на расстояние, дружба между Наро-Фоминском и Фошанем крепнет, а участие в международных творческих конкурсах способствует взаимопониманию культур.

Видеоприветствие из Китая объединило города-побратимы и стало символом сотрудничества. Организаторы конкурса поделились фотографиями с выставки и церемонии награждения, прошедших в Фошане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы в основание нового транспортно-логического хаба в Селятино. Вместе с ним в мероприятии участвовали губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.

«Хочу поприветствовать наших друзей, которые приехали из Китая, казахских партнеров, братьев. Очень приятно, когда на самом высоком уровне — нашим президентом, господином Си Цзиньпином, президентом Казахстана — намечаются важные возможности сотрудничества. И особо приятно, когда они реализуются у нас», — заявил Воробьев.