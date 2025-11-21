Художники и литераторы Подмосковья победили в конкурсе «Арткоммуналка»

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» объявил итоги XII открытого международного грантового конкурса проектов в области визуального искусства и литературы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году на конкурс поступило 125 заявок из девяти стран мира: России, Швеции, Австрии, Ирана, Польши, Нидерландов, Беларуси, Чили и Армении. География российских участников охватила 47 городов, сел и поселков — от Калининграда до Приморского края.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Современные визуальные искусства» и «Современная поэзия, проза и драматургия». Победителями стали восемь художников и литераторов, которые получат грант на реализацию проекта и право пребывания и работы в художественной студии музея-резиденции в Коломне в течение 2026 и 2027 годов.

Победители в номинации «Современные визуальные искусства»:

Любовь Калашникова, проект «Деревянное коллективное»;

Дамир Дзансолов, проект «У Христа за пазухой»;

Настя Жегал, проект «Трапеза»;

Саша Кочеткова, проект «Пути наследования»;

Юля Староверова, проект «Маршрут перестроен».

Победители в номинации «Современная поэзия, проза и драматургия»:

Екатерина Златорунская, проект «Общество анонимных патефонов»;

Мила Нишатова, проект «375 знаков, включая пробелы»;

Виталий Нуриев, Анн Кольдефи-Фокар, проект «Ранняя короткая проза Бориса Пильняка как стилистический ключ к переводу романа Андре Шамсона «Ру-бандит».

Тема арт-сезона 2026–2027 годов «Звонок на перемену». Она связана со словами поэта Дмитрия Пригова о том, что вся история искусств состоит из нарушений. Нормы, традиции и правила созданы для того, чтобы однажды быть нарушенными. Меняясь и требуя «звонков и перемен», искусство будит жизнь.

«В этом году мы наблюдали невероятный разброс тем и смелость художественных высказываний. Художники и писатели предлагают нам переосмыслить привычные нарративы и посмотреть на историю и современность через личное, человеческое измерение. Их авторские проекты — это и есть «звонок на перемену», который заставляет нас по-новому увидеть Коломну и самих себя», — отмечает директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Екатерина Ойнас.

Победители в области визуального искусства предлагают разнообразные подходы к исследованию городской среды. Художница и кандидат наук Любовь Калашникова посвятит проект переосмыслению ценности деревянной архитектуры города. Настя Жегал, участница выставок в Третьяковской галерее (Самара) и Московском музее современного искусства, примерит на себя роль гостеприимной хозяйки и организует серию совместных трапез с жителями Коломны, изучая практики и ритуалы социального потребления пищи. Исследователь мусульманского мира в России Дамир Дзансолов создаст графический роман о довоенной жизни коломенских татар в стенах Старо-Голутвина монастыря, где в советское время располагалось коммунальное общежитие. Художница Саша Кочеткова, чьи работы выставлялись в России и Европе, переосмыслит понятия семьи, памяти и наследования в эпоху искусственного интеллекта и создаст цифровое пространство воспоминаний коломенцев, участников ее проекта. Сценограф Юля Староверова, сотрудничавшая с ведущими московскими театрами, создаст карту города на основе личных рассказов жителей.

В литературной номинации авторы обратятся к различным аспектам памяти и языка. Писательница Екатерина Златорунская, лауреат премии «Звездный билет» имени Василия Аксенова, создаст пьесу, вдохновленную историей Коломенского патефонного завода (1933–1941). Художница и исследовательница Мила Нишатова, участница проектов в ДК «ГЭС-2» и Центре «Зотов», проведет серию чтений нарочито деконструированного, спутанного текста, поэзии пустот и создаст собственную книгу. Доктор наук, литературный переводчик и критик Виталий Нуриев будет работать над изучением стилистических пересечений в русской и французской литературе, обращаясь к раннему творчеству писателя Бориса Пильняка. Известно, что Пильняк провел в Коломне один из самых плодотворных периодов своей жизни с 1913 по 1924 год. А знаменитая французская переводчица Пильняка и знаток его творчества Анн Кольдефи-Фокар сделает перевод на французский его рассказа «Ледоход» (1924) во время пребывания в резиденции.

Подробнее с проектами победителей можно познакомиться по ссылке.

Организаторы: музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» и АНО «Коломенский посад».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.