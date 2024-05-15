Хореографический ансамбль из Люберец стал лауреатом международного конкурса

Хореографический ансамбль «Акварель» детской школы искусств № 3 городского округа Люберцы стал лауреатом I и II степеней Международного детско-юношеского многожанрового фестиваля-конкурса, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В Суздали состоялся XVIII Международный детско-юношеский многожанровый фестиваль-конкурс «Белый КиТ. Майские каникулы».

Участники выступали в разных номинациях: инструментальное творчество, вокальное творчество, танцевальное творчество (хореография), оригинальный жанр, цирковое искусство, театральное творчество, художественное слово, театры мод, кино, мультипликация, фотография, ИЗО, ДПИ, номинация для детей с ограниченными возможностями — «Мы — вместе».

«Поздравляем люберецкий хореографический ансамбль «Акварель» ДШИ № 3 с дипломами лауреатов I и II степеней в номинации танцевальное творчество и эстрадный танец. Поздравляем наших юных артистов и их преподавателей Светлану Рыжову и Любовь Мищерякову с отличным выступлением, желаем творческих побед, гордимся», — отметил глава округа Владимир Волков.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.