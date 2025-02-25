Хореографическая студия Подмосковья дважды стала лауреатом на чемпионате России

Ежегодный чемпионат России по народным танцам имени М. М. Кольцовой прошел в Москве. Ленинский городской округ представила хореографическая студия «Надежда» муниципального бюджетного учреждения «ДК «Буревестник» под руководством Надежды Побединской. Коллектив стал дважды лауреатом I степени в номинации «Народный танец», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Эта победа стала результатом кропотливой работы и ежедневных репетиций нашего коллектива, что подтверждает высокий профессионализм руководителя и талантливых воспитанников студии. Такая победа вдохновит коллектив на новые творческие свершения и покорение новых вершин. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, артистизма и глубокое понимание народных традиций», — приводятся в сообщении слова директора дома культуры «Буревестник» Нейли Абзяловой.

В пресс-службе рассказали, что старший ансамбль представил традиционные народные композиции: девичий танец некрасовских казаков «Марусинка» и «Дагестанский Дидойский танец с кувшинами». Средний ансамбль порадовал зрителей народно-сценическим танцем «На сенокосе» и энергичным «Дагестанским Гергебильским танцем». Жюри высоко оценило не только технику исполнения, но и сценический образ, а также музыкальное сопровождение и эмоциональную выразительность танцев, представленных коллективом «Надежда».

«Двойная победа на чемпионате России — это значимое событие как для хореографической студии «Надежда», так и для всего Ленинского округа», — добавила Нейля Абзялова.

Всего в конкурсе приняли участие более 1900 танцоров из 31 города России.

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