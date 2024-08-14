Хореограф Мигель проиграл в суде право на товарный знак

Хореограф Мигель (Сергей Шестеперов) проиграл суд по интеллектуальным правам в столице за название бренда MIGEL, сообщает SHOT .

42-летняя звезда танцев боролась за право на товарный знак с продавцом шуб Мгером Гянджумяном из Пятигорска. В результате победил предприниматель. Он остался крайне доволен решением суда.

Ранее хореографу пришла идея запатентовать товарный знак MIGEL, чтобы использовать его в своем бизнесе. Но, когда Мигель подал документы в Роспатент, оказалось, что под этим именем уже работает Гянджумян, причем с 2012 года.

Теперь же танцор будет вынужден придумывать для своего бренда новое название.