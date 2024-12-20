Хор «Русская песня» Раменского округа стал победителем межрегионального конкурса

Народный коллектив из ДК «Победа» поселка Удельная хор «Русская песня» победил в VII межрегиональном конкурсе народной песни «Песнь добра» памяти Сергея Коткова. Руководитель коллектива — Валерий Середенко. Мероприятие прошло в культурно-досуговом центре «Гжельский» в селе Речицы Раменского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс, посвященный памяти Сергея Коткова, был организован в знак уважения к человеку искусства, который всегда интересовался музыкой. Он обладал исключительными навыками игры на баяне и был великолепным артистом. Благодаря своему таланту он вдохновлял многих, и это создавало особую атмосферу на концертах группы «Баян Микс».

Выступление хора «Русская песня» стало таким же ярким и запоминающимся. Жюри высоко оценило работу коллектива, что позволило ему получить звание Лауреата 1-й степени и гран-при конкурса среди хоров.

Хор «Русская песня» и его руководитель Валерия Середенко задает высокую планку для других творческих коллективов Раменского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.