Хор «Россияночка» выступил для участников СВО в санатории Архангельское в Красногорске

Хор русской песни «Россияночка» из центра культуры и досуга «Отрада» 8 февраля дал концерт для проходящих реабилитацию участников специальной военной операции, их семей и сотрудников в Центральном военном клиническом санатории «Архангельское» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив под руководством Александра Хиневича исполнил песенные композиции для военнослужащих, находящихся на медицинской реабилитации, а также для их семей, сотрудников и отдыхающих санатория.

После концерта командование санатория вручило артистам благодарственное письмо с пожеланиями здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

В письме отмечается, что выступление хора вызвало у зрителей живой интерес и яркие эмоции, а также создало хорошее настроение, что способствует выздоровлению бойцов и ветеранов армии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.