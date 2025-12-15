Хор мальчиков и юношей «Пионерия» имени Георгия Александровича Струве из Балашихи 12 декабря выступил на церемонии награждения лауреатов Всероссийского семейного конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую» в Бетховенском зале Большого театра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие объединило победителей конкурса со всей России. Руководитель хора Артем Косенков отметил, что коллектив впервые выступал на сцене Большого театра и тщательно готовился к этому событию.

Всероссийский конкурс «Мама, почитай мне, а я нарисую» проводится для поддержки традиций семейного чтения. Участники читают книги по общей теме и создают иллюстрации, которые оценивает жюри. В этот раз темой стали книги о балете, а лучшие работы представлены на выставке в Большом театре.

В рамках конкурса семьи обратились к более чем двум сотням книг о русском балете, известных меценатах и балетмейстерах. Проект показал, что семейное чтение и творчество остаются важной частью воспитания детей. Учредителями конкурса выступают Ассоциация школьных библиотекарей Русского мира, клубное сообщество Саввинской библиотеки и фестивальное движение «Книжные маяки России» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.



Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.