Хор «Янтарь» ДМШ № 2 Люберец отмечен благодарностью президента Федерации хорового и вокального искусства

Концертный хор «Янтарь» детской музыкальной школы № 2 городского округа Люберцы под руководством Почетного работника образования Российской Федерации Елены Барышниковой отмечен Благодарственным письмом президента межрегиональной общественной организации «Федерация хорового и вокального искусства» Екатерины Галкиной за участие хора в тринадцатом хоровом фестивале «Осеннее многоголосие». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В Благодарственном письме подчеркивается, что хор „Янтарь“ продемонстрировал высокий уровень исполнительского и художественного мастерства в рамках фестиваля. Такие творческие мероприятия вдохновляют на дальнейший рост уровня мастерства юных музыкантов!» — отметила директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Она добавила, что в фестивале, который прошёл в 2024 году, приняли участие 64 детских и взрослых коллектива из России и Белоруссии.

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