Хор из Подмосковья взял гран-при Всероссийского конкурса

Народный коллектив хор русской песни «Калинушка» завоевал высшую награду — гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе искусств и творчества «Звезды России». Фестиваль был посвящен защитникам Отечества и 80-летию Великой Победы. Его провели при поддержке союза «Живые традиции» и министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

На фестиваль были приглашены лауреаты предыдущих конкурсов из различных уголков России: Московской области, Краснодара, Воронежа, Липецка, Кабардино-Балкарской Республики, Сочи, Гусь-Хрустального и других городов.

По итогам программы хор «Калинушка» был удостоен наивысшей награды в номинации «Народный вокал» за исполнение свадебной песни Волгоградской области «Как во горенке».

«Поздравляю «Калинушку» с очередным достижением! Победная песня уже стала «визитной карточкой» коллектива. Не в первый раз благодаря ее профессиональному исполнению коллектив получает широкое признание. Ранее это был гран-при на международном конкурсе «Битва хоров». «Калинушка» не только является лауреатом многочисленных конкурсов, но и выступает с благотворительными концертами для ветеранов, инвалидов, пожилых людей. Спасибо ей за такую разностороннюю деятельность», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Хор народной песни «Калинушка» создан в октябре 1986 года. В репертуаре — народные песни разных областей России, авторские сочинения. Хор имеет звание народный. Ведет активную концертную деятельность. С 2014 года художественным руководителем является Марина Сорокина. Она награждена многочисленными дипломами, грамотами и благодарственными письмами, в том числе от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Концертмейстер — Вячеслав Беляев. Коллектив базируется в МАУК «Андреевка».

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