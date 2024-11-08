Ходаковская: именно традиции дома закладывают основы жизни человека

Руководитель АНО «Центр основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская на форуме «Культура. Традиции. Наследие» рассказала о том, почему в жизни человека очень важно его жилище, какие ценности и традиции оно интегрировало в себя, передает корреспондент РИАМО.

В столице в пятницу состоялся первый Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие». Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

«Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом. Интеграция дома в нашу жизнь будет очень велика, если мы традиции внедрим в наш дом и не будем поддаваться глобализации. Хоть культуры других стран тоже чудесны, но Россия слишком много на себя взяла, а наше, русское, подзабыли. Но нам есть чем гордиться», — сказала Ходаковская.

Она уверена в том, что именно дома закладывают основы жизни человека. Также Ходаковская выразила радость взаимодействию СПП «Иволга» и Высшей школы народного искусства.