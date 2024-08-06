Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье

17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет юбилейный Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». На фестивале будут работать сразу 2 сцены. Хедлайнерами выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина, L’One (Jazz Set), Mark Whitfield Trio (США), проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и другие, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» было решено посвятить объединению джаза с другими жанрами. 17 августа на главной сцене выступят: Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки, Алексей Гуськов, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр с музыкально-поэтическим перформансом «Джаз от первого лица», Mark Whitfield Trio (США), а также L’ONE (Jazz Set). На малой сцене напротив исторического здания усадьбы свои программы представят Fidel Alejandro (Куба) and Internacional quintet, специально для фестиваля возродится легендарный проект Four Brothers, а певица Женя Любич представит свою особую программу, которая уже успела завоевать признание у поклонников импровизационной музыки.

18 августа Главную сцену займут Полина Гагарина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Илиана Санчез (Куба) и Ритмы Гаваны, также будет представлена совместная программа Трио пианиста Тони Карапетяна и популярной российской поэтессы Ах Астаховой. На малой сцене вы услышите проект виртуозного саксофониста и композитора Азата Баязитова, а также современный мультижанровый коллектив SEQUEL, исполняющий музыку на стыке джаза, альтернативы и фьюжн.

«В юбилейном сезоне нашего фестиваля мы постарались собрать самых разных артистов, объединенных любовью к джазу и импровизации. Мы объединили артистов разных жанров и возрастов, чтобы охватить максимальное количество зрителей. Полина Гагарина и L’One уже не один раз показали, что прекрасно чувствуют себя в джазовой музыке — почему бы в очередной раз не привлечь их поклонников к нашему искусству? Певица Женя Любич с аншлагами выступает в моих Джаз-клубах в Москве и Санкт-Петербурге, кроме того, на ее концертах царит особая волшебная атмосфера. В оба дня выступят представители кубинской культуры: Илиана Санчес и Fidel Alejandro, приедет потрясающий гитарист Марк Уитфилд — так что статус международного фестиваля мы вновь подтверждаем. Нас ждет выступление саксофониста Азата Баязитова. Также будет новаторский проект SEQUEL — он сочетает в себе различные стили джаза, электронной музыки, рока, вдохновляясь музыкой и этникой различных культур и народов. В общем, есть из чего выбрать и чем вдохновиться», — отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

За 10 лет существования «Jazzовые сезоны» стали фестивалем для всей семьи. Особую атмосферу создают старинная усадьба, природа и живая музыка. Кроме большой музыкальной программы, гостей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности, маркет и многое другое.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

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