Гжельский фарфоровый завод получил гран-при межрегионального конкурса

Финал II межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» прошел во Владимире 11 и 12 апреля. Гжельский фарфоровый завод представил специально разработанную серию кофейных стаканчиков с достопримечательностями Владимира и Углича, за которую получил гран-при в номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

Всего на конкурс было подано свыше 140 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова, Суздаля, Углича, Ярославля, Московской области. Работы оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Ярославля, Костромы, Владимира, Суздаля и Сергиева Посада. Их высокая оценка и признание дает право разместить наклейку «Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца» на изделиях.

Гжельский фарфоровый завод является передовым предприятием по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие завода носит фирменное клеймо и личную подпись художника. В ассортименте предприятия находится свыше 700 видов продукции: столовая посуда, предметы интерьера, скульптура, сувениры, а также уникальные изделия.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что в регионе завершился конкурсный отбор на звание стипендиата благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой среди юных музыкантов и художников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.