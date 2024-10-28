Гжель и Жостово представят свои работы на выставке в Кремле 1 ноября

С 1 ноября по 16 декабря при поддержке Академии народного искусства в Государственном Кремлевском Дворце в Москве пройдет выставка, приуроченная к 200-летию жостовского промысла. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция выставки объединит два наиболее известных художественных промысла России: гжельский фарфор и жостовские подносы, и представит посетителям работы мастеров от классических произведений до современных изделий.

«Идея проведения выставки в Государственном Кремлевском дворце возникла уже давно. Сначала мы хотели представить все народные промыслы в одной экспозиции, но вскоре поняли, что охватить их в рамках одного события невозможно. Так было принято решение организовать серию выставок, центральной из которых стала экспозиция, посвященная двум старейшим российским промыслам», — отметил первый вице-президент Академии народного искусства Георгий Годлевский.

Он добавил, что в следующем году жостовскому промыслу исполняется 200 лет, поэтому жостовские изделия займут главное место в экспозиции, а произведения Объединения «Гжель», как представителя старейшего российского промысла, станут утонченным контрастом ярким жостовским краскам, благодаря своей изысканной тонкой росписи.

«Для Академии народного искусства важнейшей задачей остается сохранение и популяризация народных традиций, составляющих основу российской культуры. Мы надеемся, что эта выставка привлечет внимание к работам современных мастеров, которые продолжают многовековые традиции, сочетая их с новыми художественными направлениями. Также надеемся, что сотрудничество Академии и наших предприятий народных промыслов с Государственным Кремлевским дворцом продолжится, и одна из главных площадок страны и впредь будет демонстрировать работы наших мастеров», — отметил Годлевский.

Объединение «Гжель» представит в экспозиции традиционные фарфоровые изделия и новаторские интерпретации, в том числе праздничные новогодние коллекции, подготовленные к зимним праздникам.

Вниманию посетителей будут представлены скульптура, посуда и другие предметы, выполненные в лучших традициях народных промыслов и в интерпретации современных мастеров. Выставка будет интересна не только ценителям народного искусства, но еще и тем, кто ищет новые направления в современном декоративно-прикладном искусстве, основанном на классических традициях.

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