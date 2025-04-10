Гусляр из Солнечногорска выиграл Гран-при областного фестиваля

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В нем участвовали 360 юных талантов из 36 городов Подмосковья. Музыканты выступали на народных инструментах, а солисты и фольклорные ансамбли пели народные песни.

Мастерство инструменталистов из Солнечногорска высоко оценило жюри — профессора академии им. Гнесиных, заслуженные артисты России.

Анне Гавриловой (гусли) присудили Гран-при конкурса. Она исполнила композицию «Зимним вечером» Малярова и «Московскую барыню» Городовской.

А дуэт Анны Гавриловой и Захара Анисимова (аккордеон) стал лауреатом I степени.

Их подготовили преподаватели — заслуженный работник культуры Московской области Елена Климова, Ирина Кокарева, концертмейстер Иван Кузнецов.

«Поздравляю ребят! Они действительно проделали серьёзную работу и к своим годам достигли больших успехов. Многократно Анна Гаврилова и Захар Анисимов сольно и в дуэте становились лауреатами международных, всероссийских, областных конкурсов. Спасибо преподавателям за раскрытие талантов в наших детях», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Конкурс проходил в 4-й раз в номинациях: народное вокальное исполнительство, баян, аккордеон, гармонь, балалайка и гусли.

19 апреля победители конкурса-фестиваля выступят на одной сцене с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Ранее воспитанница Сенежской ДШИ Ксения Журавлёва стала обладательницей Гран-при III этапа всероссийского Большого турнира по сольфеджио «СольфОлимп 24/25». Преподаватель — Мария Скрипникова.

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Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.