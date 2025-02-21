Гулял с романом Достоевского: китайский актер рассказал о жизни в Петербурге

Актер Су Цзыся из Китая приехал в Санкт-Петербург учиться актерскому мастерству и уже семь лет живет и работает в России. Он рассказал, чем его привлек русский театр и почему выбрал для переезда Северную столицу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

2025-й год объявлен Годом взаимодействия культур России и Китая.

В Китае Су Цзыся изучал актерское мастерство в Сычуаньской академии кино и телевидения. Еще в Китае будущий актер начал учить русский язык и открыл для себя Достоевского: творчество русского классика его поразило.

В 2018 году, после окончания учебы, молодой человек решил переехать в Россию, чтобы продолжить учебу. Изучая систему Станиславского в Китае, он понял, что русский театр ему близок. Он выбирал между Москвой и Санкт-Петербургом и предпочел Северную столицу ради Достоевского, а также потому, что всегда мечтал жить рядом с морем.

«Когда я приехал сюда, первое время гулял с книгой „Преступление и наказание“ по тем местам, которые описываются в произведении. Я ходил по тем улицам, по которым ходил Раскольников, гулял около его дома, по Тучкову мосту. Это просто невероятно», — рассказал Су Цзыся.

Он поступил в Российский государственный институт сценических искусств, окончил магистратуру и поступил в аспирантуру.

По мнению китайского актера, у русских в душе всегда идет сильная внутренняя борьба, а русская культура пропитана желанием познать душу человека. Чтобы решить этот внутренний конфликт и разобраться в себе, русские используют искусство, театр, считает Су Цзыся.

Он также отметил, что жители России очень прямолинейные: «Если вы что-то любите или что-то ненавидите, вы прямо это показываете. Это как по системе Станиславского: „Я хочу — я делаю“».

По его словам, в отличие от китайцев, русские не прячут свои эмоции — они проживают их и выражают напрямую. Неслучайно в китайском театре все актеры играют в масках, тем самым разделяя себя и своего персонажа, а в России актеры на сцене без масок. Это то, что особенно привлекает в русском театре и откликается в душе, признался Су Цзыся.

Среди русских актеров он выделил Вертинского и Высоцкого, а также рассказал, что любит фильмы Тарковского.

Китайский актер, который с детства слышал о Сибири, также поделился впечатлениями от путешествия на Байкал, который поразил его чистотой и невероятной энергией природы. И даже 50-градусный мороз его не испугал — китайский актер два часа гулял по берегу Байкала.