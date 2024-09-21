Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников

В имении Ильинское-Усово в Одинцовском округе Московской области установили памятник императрице Марии Александровне, а еще открылась новая выставка. На мероприятии присутствовал глава региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Открытие памятника произошло в этот день в связи с 200-летней годовщиной с момента появления политика на свет. Мария Александровна была милосердной женщиной, занималась благотворительностью. Также государыня курировала деятельность Российского общества Красного креста.

С предложением возвести и установить памятник выступил фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО). Скульптура — изображение императрицы Марии Александровны со своими сыновьями, князьями Павлом и Сергеем.

Церемония открытия, а также освещения памятника, проходила в императорском имении Ильинское-Усово в Одинцовском городском округе. На мероприятии был губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Также Воробьев поблагодарил за работу председателя наблюдательного совета ЕСПО Анну Громову и ее коллектив. Ей удалось собрать воедино большую команду, которая совершает добрые дела в разных частях России.

Памятник построили рядом с музеем школы и детства, который начал работать два года назад. Он находится в историческом здании начального народного училища, воздвигнутом в 1873 году лично Марией Александровной. Его строили для детей обычных крестьян.

Музей — часть крупного историко-культурного проекта «Императорский маршрут». Фонд ЕСПО создал его в 2022 году при поддержке Минкульта России и правительства Подмосковья.

«Только благодаря совместным усилиям, благодаря личной инициативе и неравнодушию Андрея Юрьевича (Воробьева — ред.) мы смогли реализовать многие наши идеи», — подчеркнула Громова.

По ее словам, Мария Александровна отлично справилась с долгом матери и императрицы. Она родила восемь наследников престола — шестерых сыновей и двоих дочерей. На них она старалась не повышать голос. Всегда разговаривала с ними по-доброму, проявляла заботу.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Памятник смастерили сотрудники студии военных художников имени М. Грекова. С научной точки зрения их консультировал фонд ЕСПО. На работу потратили 12 месяцев. Памятник создавала творческая группа, состоящая из нескольких человек.

Помимо этого, фонд ЕСПО и институт всеобщей истории РАН открыл стендовую выставку «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия». Во время нее рассказывается о благотворительности, которой занималась правительница. Посетители смогут ознакомиться сопроводительной тематической литературой.

«В Московской области ведут большую деятельность по увековечению исторической памяти, восстанавливают храмы, открывают памятники, создают музеи. Во многом благодаря губернатору, неравнодушному отношению у нас в стране появился «Императорский маршрут»», — отметила руководитель департамента музеев и внешних связей Минкульта РФ Елена Харламова.

Она добавила, что маршрут весьма популярен у детей и подростков. Во время его посещения они узнают большое количество новой и полезной информации.

Памятник и выставку открыли во время праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а также накануне Елисаветинского Крестного хода. Он каждый год идет по Ильинскому-Усову.

В Елисаветинском Крестном ходе участвуют паломники из всех уголков РФ. Мероприятие проводится в память о людях, которые владели имением Ильинского-Усова — императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и его жене — святой преподобномученице великой княгине Елизавете Феодоровне.