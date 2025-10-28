Губернатор Кузбасса посетил стройплощадку нового музейно-театрального комплекса

Фото - © Сiбдепо

В данный момент ведутся активные внутренние отделочные работы. 75% здания уже обеспечены надежной защитой от внешних воздействий, что обеспечивает комфортные условия для рабочих. В помещениях будущего Центра искусств, филиала Русского музея и Мариинского театра, завершены работы по укладке напольных покрытий, осуществляются монтаж потолочных конструкций и установка эскалаторов. Общая готовность объекта превышает 50%.

Тем не менее, возникли определенные задержки. График выполнения фасадных и кровельных работ несколько отстает от запланированного.

«Главный сдерживающий момент — недостаток людей. Поэтому мы договорились, что не только уже с Кузбасса, но и со всей Сибири будем приглашать подрядчиков для того, чтобы наверстать работы по монтажу фасада», — отметил Середюк.

Приоритетное значение на объекте придается формированию просторного общего атриума, который станет ключевым элементом комплекса, объединяя 3 учреждения в единое пространство. Вопрос управления данным комплексом будет решаться на общероссийском уровне, учитывая значимость объекта и личный интерес к ходу строительства со стороны президента РФ Владимира Путина. Региональные власти гарантируют всестороннюю поддержку.

