Группа USB готова объединиться за 1,5 млн рублей

Юмористическая группа USB (United Sexy Boys) готова снова объединиться и выступать за 1,5 млн рублей, сообщает SHOT .

Группа решила подзаработать и взялась за корпоративы. Стоимость их выступления будет стоить 1 млн 200 тыс. рублей на всех, но под Новый год ценник вырастет на 300 тыс. В программе USB заявлены шутки эксклюзивно под клиента и видеоролики.

В райдере прописано, что артисты просят не ставить в гримерке пластиковую посуду. Там должны быть вода, соки, мясные и сырные нарезки, бутылка Hennessy ХО, две шоколадки, мусорное ведро или пакет.

Участники группы готовы фотографироваться с гостями, если на корпоративе будет красивый фон для снимков. Снимать видео выступления можно только по согласованию.

Каждый участник группы также подрабатывает по отдельности — ребята ведут корпоративы.

Группа USB образовалась в 2009 году. Она работает в жанре пародий на разные направления эстрадной музыки. Это профессиональные КВНщики, участники команды высшей лиги КВН из Томска «МаксимуМ».

