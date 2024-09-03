Группа Placebo отменила концерты в Казахстане и Грузии

Британская рок-группа Placebo отменила выступление в Алма-Ате на фестивале Park Live 8 сентября и концерт, который должен был состояться 12 сентября в Тбилиси, пишет РИА Новости .

Коллектив сослался на «косвенные причины»

«Как следствие, несмотря на лучшие усилия наших промоутеров в Грузии, стало логически невозможно и выступление в Тбилиси 12 сентября», — сообщила группа в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская)

Музыканты извинились перед поклонниками и выразили надежду, что в скором времени смогут вернуться в обе страны и выступить там.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала в суд на вокалиста британской группы Placebo Брайана Молко. Ей не понравились заявления артиста во время концерта в Милане.