Группа «Любэ» и Зара выступят на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде

Финальный концерт фестиваля «Музыка гордых» пройдет 31 августа на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде. Хедлайнерами мероприятия станут группа «Любэ», Зара, Игорь Матвиенко и Асият Сайгидова. Вместе с ними на сцену выйдут победители конкурса, а также популярные коллективы и исполнители, среди которых «Рок острова», «Свинцовый туман», «Зверобой», «Чапаев», Джанго (Алексей Поддубный), Сергей Нихаенко и другие.

Вести концерт будут Родион Газманов, Александр Олешко, Виктория Черензова и Елена Мараховская. В этом году на конкурс поступило более 1,1 тысячи заявок со всей России, а в числе финалистов — четыре представителя Нижегородской области. Жюри под председательством Николая Расторгуева выбрало группу «Русский Маяк» из Арзамаса, Александра Барышникова и исполнителя Антона из Дзержинска, а также Елену Мараховскую, выступающую под псевдонимом «Марлен».

Елена Мараховская рассказала, что вдохновилась прошлогодним фестивалем и решила принять участие в конкурсе как исполнитель.

«Я просто не смогла остановить себя. Я начала петь, выпустила песню, подала заявку, прошла в финал. Для меня это что-то фантастическое! И я уже слышала свою песню на радиостанции «Гордость». Эмоции зашкаливают», — поделилась она.

Организаторы отмечают, что фестиваль призван поддержать авторов и исполнителей патриотических песен. По словам программного директора радиостанции «Гордость» Константина Терехова, проект помогает новым талантам найти свою аудиторию. Особым событием концерта станет исполнение фрагмента этно-оперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко, одну из партий в которой исполнит Павел Расторгуев, сын Николая Расторгуева.