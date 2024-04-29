Группа «Коррозия металла» отменила концерты после скандала
«Коррозия металла» приостановила деятельность после скандала со штрафом
Российская рок-группа «Коррозия металла» приостановила деятельность после скандала со штрафом за нацистскую символику, пишут «Известия» в своем Telegram-канале.
По словам лидера группы Сергея «Паука» Троицкого, коллективу сложно планировать свои выступления после задержания в Нижнем Новгороде.
Он также сообщил, что барабанщик группы лежит в коме в нижегородской больнице.
Ранее Троицкого оштрафовали на 1 тыс. рублей из-за нацистской символики на футболке группы во время концерта в Нижнем Новгороде. Выступление было прервано сотрудниками правоохранительных органов, участников «Коррозии металла» задержали.