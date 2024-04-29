Группа «Коррозия металла» отменила концерты после скандала

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«Коррозия металла» приостановила деятельность после скандала со штрафом

Российская рок-группа «Коррозия металла» приостановила деятельность после скандала со штрафом за нацистскую символику, пишут « Известия » в своем Telegram-канале.

По словам лидера группы Сергея «Паука» Троицкого, коллективу сложно планировать свои выступления после задержания в Нижнем Новгороде.

Он также сообщил, что барабанщик группы лежит в коме в нижегородской больнице.

Ранее Троицкого оштрафовали на 1 тыс. рублей из-за нацистской символики на футболке группы во время концерта в Нижнем Новгороде. Выступление было прервано сотрудниками правоохранительных органов, участников «Коррозии металла» задержали.