Группа АВВА получила самую престижную награду Швеции от короля Карла XVI Густава

Музыкальная группа АВВА получила самую престижную награду от короля Швеции Карла XVI Густава, видео с церемонии награждения попало в Сеть, пишет Газета.ru со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

«Награды, которые вы сегодня получаете, — это благодарность Швеции за ваш исключительный вклад в развитие нашей страны», — заявил король Швеции.

После церемонии награждения, Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад стали командорами I класса. Музыканты попали в число первых лиц, которые получили самую престижную награду страны от короля, спустя 50 лет после возрождения ордена Ваза.

Торжественное мероприятие состоялось в Стокгольме 31 мая.

Ранее группу АВВА в информационном поле обсуждали в 2021 году. Тогда музыкальный коллектив выпустил первый альбом спустя 40 лет существования.