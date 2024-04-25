Граффити Люмьера украсило объект культурного наследия в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на стене объекта культурного наследия (ОКН) появилось граффити с подсвечником Люмьером из сказки «Красавица и чудовище». Работу неизвестных уличных художников можно наблюдать на улице Большой Покровской, сообщает pravda-nn.ru .

Граффитисты изобразили Люмьера — подсвечник с тремя свечами, одна из которых потухла. В автономной некоммерческой организации «Асирис» напомнили, что в этом здании на Большой Покровской примерно 16 лет жил поэт, писатель и драматург Анатолий Мариенгоф.

«Возможно, появление стрит-арта на фасаде дома вдохновлено именно этим фактом?» — предположили в «Асирисе».

Сейчас в доме ведется ремонт крыши и фасадов. Само здание построено в XIX веке и было комплексом доходных домов торговой фирмы Кудряшова и Чеснокова.