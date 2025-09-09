Гуф заявил, что с 1996 года знал имя заказчика убийства Тупака Шакура

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, высказался о новости про настоящего заказчика убийства легендарного Тупака Шакура. Он заявил, что всегда знал — заказчиком был Шон Комбс (P. Diddy), сообщает Voice .

«Я еще в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи», — заявил Гуф.

Сейчас Комбс находится в заключении по обвинению в торговле людьми и сексуальном насилии. В его окружении рассказали, что P. Diddy много раз хвастался, что причастен к смерти Тупака. Он говорил, что оплатил аренду машины, из которой велась стрельба.

Еще два обвинения Комбса в убийстве рэпера зафиксировали в документах в рамках гражданских исков. Он сам отрицает свою причастность к громкому делу.

Тупак Шакур скончался в больнице 13 сентября после того, как его автомобиль расстреляли. Легендарному рэперу было 25 лет. В 2023 году в его честь открыли звезду на Аллее славы в Голливуде. Журнал Rolling Stone внес Шакура в список 100 величайших исполнителей всех времен.