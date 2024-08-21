Городские музыканты продолжают дарить подарки реутовчанам в преддверии дня города

В эту пятницу на улицах Реутова вновь будет звучать музыка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 20:00 на площади Челомея напротив ДК «Мир» для жителей и гостей округа выступит военный оркестр.

Проект «Следуй за музыкой» — это уникальный подарок от творческих коллективов всем жителям Реутова в преддверии Дня города. Локация живых выступлений всегда неожиданна — вместо привычных сцен в учреждениях культуры или парков музыканты дают концерты на крышах, в скверах и вот теперь — на площади.

Надо отметить, что это не единственный творческий сюрприз на день рождения любимого города. Все лето воспитанники художественной школы рисовали любимые уголки Реутова, чтобы ближе к празднику организовать выставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.