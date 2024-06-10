Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Щелкове 15 июня

В Щелкове 15 июня в 11:00 в парке «Детский городок» пройдет фестиваль «Город танцует в парках». Выступления коллективов оценит звездный состав жюри, передает пресс-служба администрации округа.

После выступлений конкурсантов вы увидите концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталия Савченко, Виталия Уливанова, Алексея Мечетного, Брайана, Германа Рамазанова, сестёр Михайлец, Пену, Софу, Еву Уварову, Анастасию Чередникову и Софью Милютину. А в завершении примете участие в мастер-классе от одного из лучших хореографов России.

Подробная информация на сайте фестиваля городтанцует.рф.

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