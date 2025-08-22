«Город песчаных культур»: на пляже в Петербурге проходит уникальный фестиваль

На пляже Парка 300-летия Петербурга продолжается фестиваль «Город песчаных культур»: архитекторы из разных регионов страны создают статуи князя Александра Невского, генералиссимуса Александра Суворова, химика Дмитрия Менделеева и целый «Город победителей», сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Подавляющее большинство всех городских мероприятий в этом году мы посвящаем юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Главные экспонаты здесь тоже посвящены Великой Победе», — заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По его словам, часть экспонатов также посвящены победам в науке, культуре и спорте, всего на работу ушло 900 кубометров песка. Все статуи удалось создать за 2 недели.

Архитекторы и скульптуры используют специальные песок с примесью глиняных пород и содержанием суглинки: так фигуры на берегу Финского залива простоят как можно дольше. Фестиваль продлится до 7 сентября.