«Горько и тяжело»: внезапно умер 30-летний участник КВН Арсен Апресян

Утром 24 июля стало известно, что внезапно для всех скончался 30-летний участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Арсен Апресян. Он играл за «Армянскую сборную», сообщает «Царьград» со ссылкой на команду.

Участники команды сообщили поклонникам, что потеряли друга, брата и товарища, добавив, что им трудно подбирать слова из-за тяжести утраты.

«Не стало нашего друга Арсена Апресяна. Очень много хочется сказать, но пока горько и тяжело», — говорится в официальном сообщении команды.

На данный момент никаких информации о причине смерти молодого юмориста не поступало. Мать Апресяна, которая раньше часто публиковала теплые отзывы о своем сыне, пока никак не комментирует случившееся.

Апресян начал свой путь в КВН в 2014, когда стал участником команды «Армянская сборная», которая тогда впервые попала в Премьер-лигу. Спустя шесть лет команда выступила на одной из главных площадок КВН. В 2021 году они дошли до четвертьфинала, а затем смогли повторить достижение знаменитой команды «Новые армяне», пробившись в полуфинал Высшей лиги КВН.