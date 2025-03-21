«Гоблин» рассказал, откуда появились свиньи в его роликах

«Мы с Дементием поехали в финский город Лаппеэнранта. И там в магазине… Нет, нет, не в магазине. В общем, там эти свиньи в огромных корзинах продаются. Свинья — это игрушка для собак, чтобы собака ее зубами хватала, а она хрюкала. Собака еще сильнее ее кусает — и она снова хрюкает. Ну вот, мы свиней взяли и, вместо того чтобы хрюкать самим, начали хрюкать свиньями. Почему они так всем нравятся, я не понимаю, честно сказать. Но это гениальная идея. Зато нам весело!», – рассказал Пучков, отвечая на вопрос участников паблик-тока «Мы будущее. Сила смыслов».

Известный блогер ответил на вопросы молодежи в рамках программы «Мы будущее. Сила смыслов». Это флагманский проект министерства информации и молодежной политики Московской области. Он представляет собой серию паблик-токов со знаменитыми спикерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.