Глеб Викторов задолжал налоговой службе более 1,7 млн рублей

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов накопил долг перед Федеральной налоговой службой в размере более 1,7 млн рублей по выплатам, связанным с деятельностью индивидуального предпринимателя, сообщает Постньюс .

В случае, если Викторов не погасит долг в ближайшее время, ему может грозить блокировка банковских счетов и вмешательство судебных приставов. На данный момент исполнительных производств в отношении музыканта не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек также увеличила задолженность перед ФНС, которая превысила 170 млн рублей. За последний месяц ее долг вырос почти на 2 млн рублей.