Главный сердцеед Голливуда: Ричарду Гиру исполнилось 75 лет

Американский актер и кинопродюсер Ричард Гир 31 августа отмечает 75-летие. Он не только талантливый знаток своего дела, но и главный сердцеед Голливуда. В 1999 году его называли самым сексуальным мужчиной планеты, сообщает URA.RU .

Гир родился в 1949 году в Филадельфии в многодетной семье домохозяйки и страхового агента. В школе он увлекался спортом и музыкой, а затем поступил в Массачусетский университет на факультет режиссуры, но оставил обучение ради мечты стать трубачом.

Вскоре он разочаровался в музыке и переехал в Лондон, где стал выступать на сцене театра, затем были США с бродвейскими мюзиклами. Настоящая слава пришла к Гиру после съемок в фильме «Красотка» с Джулией Робертс. Он также сыграл в других известных картинах — «Первый рыцарь», «Первобытный страх», «Чикаго» и другие.

Гир довольно стеснительный с женщинами, поэтому не понимает, почему ему приписывают статус ловеласа. Его брак с моделью Синди Кроуфорд продлился всего пять лет. Через семь лет он женился на актрисе Кэри Лоуэлл. Их история закончился громким разводом спустя 11 лет. Третьей избранницей Гира в 2018 году стала испанский публицист Алехандра Сильва.