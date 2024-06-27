Главный летний праздник отметят в усадьбе Гребнево Щелкова

В Щелково в усадьбе Гребнево 6 июля состоится самый древний и самый загадочный праздник, посвященный летнему солнцестоянию — день Ивана Купалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике пройдут мастер-классы для детей и взрослых, выступления музыкальных коллективов, показ костюмов от дизайнера Ларисы Солнечной. И, конечно же, русские народные забавы, спуск венков по воде и вечерний костер.

Дресс-код, по которому будет выбран самый лучший наряд: девушки — легкие летние платья, рубашки-долгорукавки, национальные костюмы; мужчины — рубашки-косоворотки.

Начало в 16.00.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение 0+.

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