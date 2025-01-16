Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева сообщила об увольнении

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Елизавета Лихачева заняла пост генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина весной 2023 года, но 16 января 2025 года стало известно, что она покидает свою должность, пишет РИА Новости .

«Да, это правда», — кратко прокомментировала слухи об увольнении Лихачева.

Что стало причиной для принятия такого решения, а также где теперь будет работать Лихачева, пока неизвестно.

Также пока не сообщается, кто займет пост главы Пушкинского музея. Подробности уточняются.