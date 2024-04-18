Глава МТС: крупный бизнес готов развивать театральную сферу

Он выступил в рамках дискуссии «Философия менеджмента: актуальные и вечные вопросы взаимодействия театра и учредителя» на шестом Балтийском культурном форуме. Обсуждение также было организовано совместно с Вахтанговским фестивалем театральных менеджеров.

Речь, в частности, шла про оптимизацию театров и развитие сферы исполнительских искусств. Минин предложил рассмотреть «корпоративный» театр.

«В ситуации с объединением театров, можно предположить, что город хотел этим что-то оптимизировать. Вопрос в том, почему в этот момент не было другого решения: может быть, не нужно было объединять, а стоило передать театр в управление коммерческой структуре? Мне кажется, все к этому готовы. Крупные экосистемы уже становятся участниками рынка», — пояснил Минин.

Также участники дискуссии поговорили о проблемах взаимодействия властей с театральными организациями. Отмечается, что процесс объединения театров начал активно развиваться в 2022 году, когда произошло слияние ряда крупных столичных учреждений.