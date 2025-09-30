Глава Минкультуры Подмосковья поучаствует в работе Российской креативной недели

С 25 по 28 сентября в Москве и Санкт-Петербурге состоялась Российская креативная неделя. В Москве события прошли на площадке наццентра «Россия», в Санкт-Петербурге — в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

В работе Российской креативной недели принял участие министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов. Он выступил на сессии «Всестороннее развитие малых городов через реализацию культурных проектов», посвященной влиянию проводимых в небольших населенных пунктах культурных событий на улучшение качества жизни горожан и развитие туризма. Также в сессии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, глава Саткинского муниципального округа Челябинской области Александр Глазков, руководитель проекта Департамента по взаимодействию с регионами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева. Модератором сессии был генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

В рамках сессии спикеры говорили о наиболее удачно реализованных культурных проектах в малых городах и их долгосрочное влияние на жизнь людей в малых городах России.

Василий Кузнецов рассказал о том, как формируется культурная среда Московской области на примере Зарайска и выделения Культурных кодов региона.

«Московская область уникальна тем, что напоминает калейдоскоп — 56 муниципалитетов и все не похожи друг на друга, поэтому в своей стратегии мы сделали опору на Культурные коды. Таких кодов получилось больше тысячи: люди, которые жили или работали на территории, произведения, великие открытия. На основе Культурных кодов мы формируем кластеры. Есть пилотные города, например, Зарайск — город с уникальной историей, который в последние несколько лет стал узнаваемым. Здесь самый маленький кремль, места, связанные с детством Достоевского и великого русского скульптора Анны Голубкиной, предпринимателями и меценатами Бахрушиными. Фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который в этом году будет проходить в Зарайске уже в третий раз, помог сформировать культурную среду места. Мы думаем о его расширении и на территорию и Коломны. А есть еще Луховицы, Дубна, Мелихово, Новый Иерусалим — множество красивых мест с богатой историей, которые становятся культурным каркасом региона», — сказал Кузнецов.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.