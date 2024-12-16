Глава Минкультуры Подмосковья поучаствовал в архитектурном фестивале

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов выступил в рамках сессии «Больше, чем город. Новые смыслы и точки роста территорий Подмосковья» с докладом о развитии города Зарайска через создание уникального культурного пространства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Василий Кузнецов рассказал о том, как планируется развивать культурный и туристический потенциал Зарайска. На примере мирового и российского опыта он показал, что создание музейных и выставочных центров на месте заброшенных промышленных объектов, пустырей, депрессивных районов неизбежно приводит к росту популярности таких точек как среди местных жителей, так и у туристов, увеличению турпотока, росту экономического потенциала территории и в целом к подъему культурной жизни.

В Зарайске таким показательным объектом стало здание бывшего гипермаркета «Ашан», до этого бывшее промышленным помещением. В этом здании создано арт-пространство «ЦЕХЪ» — одна из ключевых точек городского фестиваля современного искусства «Перезагрузка. 2.0», который начался в Зарайске 18 ноября и продлится до 12 января 2025 года. Наряду с Домом революционера-народника, поэта, писателя и журналиста Григория Мачтета, в пространстве «ЦЕХЪ» выставлены более 250 работ современных художников. Также здесь организованы интерактивные инсталляции, образовательные зоны, пространство для культурно-просветительских программ. Для посетителей работает кафе с продукцией местных гастрономических брендов.

«Зарайск — чудесный город. Здесь самый маленький кремль, очень красивое имение Даровое, которое купил отец Ф. М. Достоевского, и с которым писатель связывал свои самые счастливые детские воспоминания. Здесь жила всемирно известный скульптор Анна Голубкина, сохранился ее мемориальный дом. До переезда в Москву здесь начинали купцы Бахрушины. И все это — целый набор культурных кодов Зарайска, который дает нам возможность создать здесь один из центров культурной жизни региона, организовывать большие мероприятия, посвященные культуре, истории и литературе. Чтобы раскрыть туристический потенциал города, мы занялись организацией фестивалей, галерей, выставок. По примеру Суздаля с помощью культурных программ мы привлекаем инвесторов для того, чтобы они открывали гостевые дома, частные музеи, кафе в Зарайске с опорой на его аутентичность. Такой бизнес особенно активно развивается на фоне культурно-событийной повестки. У нас появился фестиваль «Достоевский. Путешествие в Зарайск», организованный совместно с народным артистом России, художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым. Мероприятие впервые прошло с большим успехом этим летом, в следующем году мы уже планируем второй фестиваль. Сейчас в Зарайске проходит фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0», благодаря которому также увеличилось количество гостей города. Мы очень надеемся, что через некоторое время Зарайск станет таким же популярным малым городом, как Суздаль и Плес», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В рамках деловой программы фестиваля состоялось обсуждение актуальных вопросов в области архитектуры и градостроительства, презентация лучших практик, а также награждение победителей одноименного архитектурного конкурса.

В число номинантов конкурсной программы фестиваля вошли учреждения культуры Московской области: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и культурный центр в Черноголовке. Они представлены в номинации «Общественные здания и комплексы».

В номинации «Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы» победу одержал проект комплексной реконструкции Музейного комплекса ГАУК МО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

«Архитектура и культура — это две стороны одной медали в развитии территории. Невозможно создать по-настоящему живое пространство, просто построив красивое здание. Точно так же событийное наполнение не может существовать в вакууме — ему необходима качественная архитектурная среда. Синергетический эффект рождается именно на стыке пространства и смыслов, когда начинает бурлить и кипеть культурная жизнь, и территории получают огромный импульс к комплексному преобразованию», — отметила Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Архитектурный фестиваль-конкурс «Лучший проект Подмосковья» проводится второй раз организатор — комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке союза архитекторов России и Ассоциации проектировщиков Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.