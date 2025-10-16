Глава Минкультуры Подмосковья открыл детскую школу искусств в Дубне

В ходе визита Василий Кузнецов совместно с главой г. о. Дубна Максимом Тихомировым посетил Объединенный институт ядерных исследований, где состоялась встреча с директором ОИЯИ Григорием Трубниковым. Также для гостей провели экскурсию на коллайдер NICA.

Центральной частью визита министра культуры и туризма Московской области стало торжественное открытие Дубненской детской школы искусств после капитального ремонта.

«Дубненская детская школа искусств — одна из старейших в Подмосковье. В следующем году она отметит свой 70-летний юбилей. И в том же 2026-м году на базе ДШИ мы планируем создание школы креативных индустрий. Продолжаем развивать этот проект в Подмосковье, и, надеюсь, у молодежи Дубны новые современные направление вызовут большой интерес. Тем более, что уровень востребованности художественного образования, как и уровень охвата услугами дополнительного образования, в Дубне в целом довольно высоки», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Дубненская детская школа искусств готовит по таким специальностям, как фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, хоровое пение, хореографическое творчество, живопись, сольное академическое пение. Есть подготовительное отделение.

«После капитального ремонта школа обрела современный облик: обновлены концертный зал, классы и оборудование, созданы все условия для комфортных занятий и творческого развития. Это стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и его команды. От имени всех педагогов, родителей и учеников выражаю искреннюю благодарность за внимание к нашему городу и за помощь в реализации этого важного проекта. В школе искусств обучаются более тысячи ребят, и сегодня для каждого из них открываются новые возможности. Пусть обновленная школа станет для них центром вдохновения, творчества и культурного роста, а для Дубны — символом развития и заботы о подрастающем поколении», — сказал глава округа Максим Тихомиров.

В 2024–2025 годах в Дубненской детской школе искусств был проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение здания и благоустройство прилегающей территории. Министр осмотрел отремонтированные помещения школы, будущие классы для Школы креативных индустрий и пообщался с учениками и педагогами. Учащиеся ДШИ организовали для гостей праздничный концерт.

Также в рамках рабочей поездки для Василия Кузнецова провели пешую экскурсию по парку «Набережная им. Д. И. Менделеева». Министр осмотрел место, предназначенное для строительства Музея г. о. Дубна.

В ведомстве напомнили, что на территории г. о. Дубна действую три муниципальных учреждения дополнительного образования сферы культуры. Это Дубненская детская школа искусств, детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» и детская школа искусств «Рапсодия». В общей сложности в школах занимаются свыше 2 тысяч человек. Все три учебные заведения находятся в «зеленой зоне» рейтинга.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.