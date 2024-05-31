Глава Химкок Волошин поздравил почти 200 выпускников детской школы искусств

Глава г. о. Химки Дмитрий Волошин вручил свидетельства об окончании обучения в Центральной детской школе искусств молодым музыкантам, танцорам и художникам. Среди них есть лауреаты престижных премий и конкурсов.

В этом году 188 учеников завершили обучение в Центральной детской школе искусств Химок.

Учреждение входит в число лучших в стране. Его выпускники ежегодно поступают в престижные профильные вузы, работают в лучших оркестрах и творческих коллективах РФ, достойно представляют российскую культуру на мировых площадках.

Так, один из выпускников класса народных инструментов Спиридон Хатзидимитриадис является обладателем золотой медали Молодежных Дельфийских игр России, стипендиатом различных фондов, в том числе фонда «Новые имена», обладателем гранта губернатора Московской области и победителем рейтинга учащихся школ Подмосковья. На церемонии прощания со школой он исполнил творческий номер «Вариации на тему цыганской песни Мар Дяндя». Спиридон, как и многие выпускники, планирует связать свою жизнь с творчеством и продолжить обучение в музыкальном училище.

Химкинская Центральная детская школа искусств открыта в 1972 году. В 2021 году по итогам конкурса министерства культуры РФ ЦДШИ стала лучшей в России. Ее ученики регулярно становятся лауреатами областных всероссийских и международных конкурсов. Только за 2023 год они завоевали свыше 1,5 тыс. наград. Одним из секретов успеха школы искусств является ее педагогический коллектив. Больше половины действующих педагогов — это бывшие ученики школы.

На сегодняшний день в ЦДШИ реализуют 16 творческих программ — по хореографии, живописи и музыке. В школе обучаются 2200 учеников.

«Я рад вас всех приветствовать сегодня здесь, в этот торжественный день. В первую очередь, хочется сказать слова благодарности всем выпускникам, потому что учеба в творческом направлении — большой и очень сложный труд. Также слова благодарности от себя лично и от администрации города хотел сказать родителям и всем тем, кто был рядом с детьми, кто помогал им на протяжении всех этих лет. И, конечно же, спасибо педагогам и преподавателям, директору Инне Валерьевне Монастырской, на плечах которой все это держится», — сказал Волошин.

По его словам, весь большой коллектив ежедневно делает огромный вклад в это замечательное заведение.

«Мы гордимся, что в 2021 году школа заняла первое место среди школ в Российской Федерации, это также и заслуга выпускников того года. То, что такая творческая жемчужина расположена в Химках — наша большая гордость», — отметил Волошин.

Он добавил, что Центральная детская школа искусств Химок является одной из самых лучших в стране.

«В этом году 188 ребят получают свидетельство об окончании Центральной детской школы искусств. Они могут быть горды собой, потому что они освоили одну из самых сложных ступеней профессионального образования в области искусства. Это ребята, которые принимают участие в образцовых детских коллективах Московской области, в оркестрах и хореографических коллективах. Ребята, благодаря труду которых Центральная детская школа искусств в 2021 году стала лучшей в нашей стране», — сказала директор ЦДШИ и муниципальный депутат Инна Монастырская.

Она подчеркнула, что в школе гордятся каждым из них, потому что это ребята, которые на протяжении многих лет ежедневно трудились, приносили победы — большие и маленькие.

«Наши преподаватели — это основная часть нашего успеха. В школе трудится 124 человека, и 60% из них — это выпускники нашей школы. Преемственность поколений работает на нас просто превосходно. У нас великолепный коллектив, трудолюбивый и устремленный к высоким творческим победам. У нас уникальный коллектив, уникальные традиции, которые мы бережем на протяжении многих лет», — заявила Монастырская.

Она также добавила, что коллектив с большим удовольствием ведет детей от первого класса до последнего, вкладывая в каждого все самое лучшее, что можно предложить.

«Центральная детская школа искусств городского округа Химки — это флагман творчества и образования не только Химок и Подмосковья, но и всей нашей большой и прекрасной страны. Ученики школы — это талантливые люди, „бренд“, проверенный годами. Много лет подряд из нее выпускаются люди с уникальными талантами», — отметил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.