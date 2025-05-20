Глава Домодедова объявила итоги муниципального конкурса Смотр строя и песни

Муниципальный Смотр строя и песни, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединил 21 юнармейский взвод из Домодедова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его итоги объявила глава городского округа Евгения Хрусталева в торжественной обстановке на праздничном концерте.

Лучшим командиром взвода стал Еникеев Радмил из взвода «Легион» Домодедовской школы № 12.

В номинации «Опора России» верх одержал взвод Разведчики» Домодедовского лицея № 3.

Номинация «Прорыв года» была вручена взводу юнармейцев «Дружина им. благоверного князя Владимира Храброго» Детского морского центра «Альбатрос».

Взвод юнармейцев «Только вперёд!» Ямской школы символично получил награду в номинацию «Юнармия, вперед!».

Победителем конкурса стал взвод «Легион» школы № 12 — блестящее выступление и безупречный строй! Серебро

у взвода «На страже небес» школы № 1, бронза — у взвода «Наследие» школы № 7.

«Юнармейцы Домодедово — настоящая гордость округа! Каждое выступление — это не просто марш, а память, которую ребята несут сквозь поколения. Гордимся каждым участником, каждым взводом и каждой песней, звучавшей в этот день. Спасибо вам, ребята!» — заключила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В конкурсе Смотра строя и песни участники продемонстрировали строевую выправку, четкость команд и вокальные номера.

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