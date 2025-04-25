Глава Домодедова доложила Воробьеву об установке памятника участникам СВО

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева доложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву об установке памятника «Участникам СВО». Первый камень будет заложен в годовщину Великой Победы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«В этом году на Аллее Славы мы планируем установку памятника „Участникам СВО“. 9 мая закладываем первый камень. Все наши бойцы получают необходимую помощь, поддержку», — рассказала Хрусталева во время рабочей встречи с главой региона.

В округе активно благоустраивают территории. В этом году в порядок приведут Студенческий сквер у здания РГГУ, Аллею 30-летия Победы и зону отдыха в парке «Елочки». В следующем году в Домодедове появится стела «Населенный пункт воинской доблести».

Стороны коснулись и вопроса переселения аварийного жилья. Хрусталева рассказала, что в этом году в округе планируют переселить три многоквартирных дома — это 57 человек из 28 квартир.

Ранее Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.